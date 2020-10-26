Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Руководство Армении и Азербайджана договорились о прекращении военных действий в непризнанной республике Нагорный Карабах. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу в 07:00 по московскому времени 26 октября
Руководство Армении и Азербайджана договорились о прекращении военных действий в непризнанной республике Нагорный Карабах. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступает в силу в 07:00 по московскому времени 26 октября.
Перед этим президент США Дональд Трамп пообещал «с легкостью» добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. Аналогичное заявление сделали власти Нагорного Карабаха.
Однако уже через несколько минут после вступления в силу договоренности о перемирии Баку обвинил Ереван в грубом нарушении режима прекращения огня.
Напомним, конфликт в непризнанной нагорнокарабахской республике обострился 27 сентября. За время боевых действий погибло около 5 тысяч человек, а власти республики заявили о гуманитарной и экологической катастрофе.