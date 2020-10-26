Власти Испании повторно ввели чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19
Режим чрезвычайного положения предполагает, что власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час c 23:00 до 06:00
Власти Испании повторно объявили чрезвычайное положение в стране из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
Режим чрезвычайного положения предполагает, что власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час c 23:00 до 06:00. При этом местные власти имеют право продлевать или сокращать длительность комендантского часа, но только на один час.
В рамках ЧП также могут вводиться ограничения на передвижение между регионами и внутри них.
При этом власти пока не будут закрывать рестораны, магазины и запрещать прогулки.
Правительство Испании имеет право вводить режим ЧП на срок до 15 дней, однако более длительное чрезвычайное положение требует одобрения парламента.
22 октября в Испании был обновлен рекорд по суточному приросту новых заразившихся COVID-19. В стране за сутки заразились 20 986 человек.