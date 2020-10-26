Убитый бизнесмен Александр Петров планировал уехать за границу и распродавал имущество
Источники в правоохранительных органах сообщили, что в похищенном сейфе находились полмиллиона рублей и часы, однако настоящей целью воров могли быть некие важные документы. Больше никаких ценностей грабители не взяли
Стали известны некоторые подробности убийства бизнесмена и муниципального депутата из Выборга Ленинградской области Александра Петрова. Портал 47news сообщает, что перед убийством из дома предпринимателя неизвестные вынесли сейф.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что в сейфе находились полмиллиона рублей и часы, однако настоящей целью воров могли быть некие важные документы. Больше никаких ценностей грабители не взяли.
Александр Петров сообщил о краже в полицию, но не стал писать заявление, а 25 октября бизнесмена застрелили.
Следственные органы не исключают версию, что кража сейфа и убийство Петрова могут быть связаны друг с другом. Следователи также не исключают, что бизнесмена и депутата мог застрелить бывший сотрудник спецслужб, который убил его с большей дистанции из снайперской винтовки.
Также стало известно, что Александр Петров планировал уехать за границу, поэтому распродавал имущество и свои предприятия. Среди прочего на продажу был выставлен дом бизнесмена в поселке Великое, где его и застрелил киллер.