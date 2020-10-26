В Петербурге власти во время пандемии провели очный концерт для пенсионеров
Муниципальные власти петербургского района Большая Охта провели концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Муниципальные власти петербургского района Большая Охта провели концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие для ветеранов и пожилых граждан прошло в БКЗ «Октябрьский» в очном формате, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом в северной столице.
Судя по видео с концерта, пожилые гости не соблюдали социальную дистанцию, а защитные маски надевали не все. При этом масочный режим и социальная дистанция являются обязательным требованием при посещении общественных мест.
«Фонтанка» со ссылкой на группу администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте» сообщает, что власти планируют провести два таких концерта. Интернет-пользователи также сообщают, что администраторы группы удаляют все комментарии о возможной опасности посещения мероприятия для пожилых граждан, которые входят в группу риска.
«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — заявили в муниципалитете.