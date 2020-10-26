В Перми избирком удалил запись, доказывающую фальсификацию на губернаторских выборах
В Перми краевая избирательная комиссия уничтожила официальную видеозапись с участка №3445, где могли быть сфальсифицированы результаты голосования на губернаторских выборах
В Перми краевая избирательная комиссия уничтожила официальную видеозапись с участка №3445, где могли быть сфальсифицированы результаты голосования на губернаторских выборах. Запись была уничтожена «в связи с истечением месячного срока хранения».
Глава пермского отделения движения «Голос» Виталий Ковин сообщил, что видеозапись избирком удалил, несмотря на запрос организации о доступе к записи, ходатайство о приобщении записи к судебному иску и заявлении в СКР о фальсификации итогов голосования на участке №3445.
Ковин рассказал, что на участке №3445 в итоговом протоколе указаны 712 избирателей, но был резкий скачок явки в последние 3 часа работы участка. При этом наблюдатели насчитали всего 212 избирателей. «То есть приписаны лишние 500 человек, которым якобы выдали бюллетени», - заявил Виталий Ковин.
«Голос» написал заявление в СКР с просьбой возбудить уголовное дело о фальсификации итогов голосования.