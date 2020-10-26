Суды оштрафовали москвичей на 1,8 млн рублей за отказ сдать тест на COVID-19 после поездки за границу
В Москве суды оштрафовали 133 местных жителя за нарушение требования Роспотребнадзора о предоставлении результатов тестов на коронавирус после возвращения из-за границы. Общая сумма штрафов составила 1,8 млн рублей
В Москве суды оштрафовали 133 местных жителя за нарушение требования Роспотребнадзора о предоставлении результатов тестов на коронавирус после возвращения из-за границы. Общая сумма штрафов составила 1,8 млн рублей.
Всего московское управление Роспотребнадзора составило 1638 протоколов о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Протоколы в отношении 1095 человек направлены в районные суды, которые и назначили штрафы 133 москвичам, сообщает ТАСС.
В санитарном ведомстве сообщили, что более 2% жителей, которые вернулись из заграничных поездок, не загружают результаты тестов на COVID-19 на портал «Госуслуги». Напомним, что туристы обязаны сделать тест на коронавирус в течение 72 часов после возвращения.
«Эти граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», - заявили в Роспотребнадзоре.