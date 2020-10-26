26 октября 2020, 01:03
Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца текущего года
Банкир заявил, что фундаментально курс рубля сейчас сильно недооценен, но если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет «более-менее понятной», то национальная валюта укрепится
Курс российского рубля укрепится по отношению к доллару и евро к концу текущего года. Такое мнение высказал глава государственного Сбербанка Герман Греф.
Банкир заявил, что фундаментально курс рубля сейчас сильно недооценен, но если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет «более-менее понятной», то национальная валюта укрепится, сообщает ТАСС.
Второй фактор влияния на курс рубля - это фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на российские экспортные товары, главным из которых является нефть.