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Экономика
Формула обмана мэра Собянина
26 октября 2020, 01:03

Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца текущего года

Банкир заявил, что фундаментально курс рубля сейчас сильно недооценен, но если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет «более-менее понятной», то национальная валюта укрепится

Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца текущего года

Курс российского рубля укрепится по отношению к доллару и евро к концу текущего года. Такое мнение высказал глава государственного Сбербанка Герман Греф.

Банкир заявил, что фундаментально курс рубля сейчас сильно недооценен, но если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет «более-менее понятной», то  национальная валюта укрепится, сообщает ТАСС.

Второй фактор влияния на курс рубля - это фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на российские экспортные товары, главным из которых является нефть.

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