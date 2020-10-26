Алексей Навальный после отравления поднялся в рейтинге доверия граждан
Оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга людей, которые пользуются наибольшим доверием у российских граждан. Рейтинг составлен на основе опроса общественного мнения
Оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга людей, которые пользуются наибольшим доверием у российских граждан. Рейтинг составлен на основе опроса общественного мнения, проведенного холдингом «Ромир».
Лидером рейтинга является президент России Владимир Путин, на втором месте - глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а на третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвертом месте по уровню доверия граждан впервые оказался оппозиционер Алексей Навальный (9-е место в предыдущем рейтинге). Для сравнения, мэр Москвы Сергей Собянин занял всего-лишь 23-ю строчку рейтинга.
В десятку политиков и общественных деятелей, которым граждане доверяют, также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, артист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и телеведущий Владимир Соловьев.
Рост рейтинга Алексея Навального может быть связан с его отравлением, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и на Западе.