Власти Кемеровской области объяснили «заваленный трупами» морг дефицитом патологоанатомов
В ведомстве заявили, что опубликованное в паблике «Инцидент Кузбасс» во соцсети «ВКонтакте» видео является подлинным, а на кадрах действительно запечатлены трупы пациентов, умерших от коронавируса и пневмонии
Минздрав Кемеровской области подтвердил сообщения в соцсетях о «заваленном телами умерших от коронавируса» морга в Новокузнецке.
В ведомстве заявили, что опубликованное в паблике «Инцидент Кузбасс» во соцсети «ВКонтакте» видео является подлинным, а на кадрах действительно запечатлены трупы пациентов, умерших от коронавируса и пневмонии. При этом в ведомстве подчеркнули, что все эти умершие пациенты включены в официальную статистику по COVID-19.
Скопления тел умерших в морге чиновники объяснили тем, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Также ситуация усугубляется нехваткой патологоанатомов, сообщает Znak.com.
По данным кемеровского Минздрава, Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро принимает практически все летальные случаи из 12 муниципальных образований проживает более 1,3 млн человек.
Ранее сообщалось о похожей ситуации в Барнауле. Местный житель опубликовал видео из горбольницы №12, где в коридорах складировали тела умерших коронавирусных пациентов. В Минздраве Алтайского края сообщили, что тела скопились из-за невозможности оперативно провести вскрытие.