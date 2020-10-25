В Выборге застрелили бизнесмена, депутата и отца гонщика Виталия Петрова
В Ленинградской области нашли убитым бизнесмена и муниципального депутата Выборгского района Александра Петрова. Убитый приходится отцом первому российскому гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову
В Ленинградской области нашли убитым бизнесмена и муниципального депутата Выборгского района Александра Петрова. Убитый приходится отцом первому российскому гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову.
По предварительным данным, на Александра Петрова было совершено покушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заказного убийства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина.
Следователи считают, что киллер выстрелил в Петрова, находившегося в своем доме под Выборгом, с противоположного берега реки.
61-летний Александр Петров был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Региональные журналисты называли его неофициальным «хозяином города», однако сам бизнесмен это опровергал.