25 октября 2020, 12:40
В России за сутки коронавирусом заразились 16 710 человек, 229 пациентов скончались
В России за прошедшие сутки зарегистрировали еще 16 710 новых заражений коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 513 877 человек
Фото: severpost.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали еще 16 710 новых заражений коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 513 877 человек.
По данным оперативного штаба, за сутки от осложнений скончались 229 человека. Всего умерло 26 050 человек.
В Москве за сутки выявили 4 455 новых случаев заражения, в Московской области - 491, в Санкт-Петербурге - 709, в Нижегородской области - 396, в Свердловской области - 276, в Ростовской области - 306, в Красноярском крае - 271, в Воронежской области - 269, в Иркутской области - 208, в Архангельской области - 286, в Забайкалье - 236, в республике Крым - 255.