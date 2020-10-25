В Азовском море произошел взрыв на нефтяном танкере. Три человека пропали
В Краснодарском крае в акватории Азовского моря произошел пожар и взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». По предварительным данным, в результате взрыва три человека оказались за бортом. Пока найти их не удалось
В Краснодарском крае в акватории Азовского моря произошел пожар и взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». По предварительным данным, в результате взрыва три человека оказались за бортом. Пока найти их не удалось.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на борту находилось 13 членов экипажа. Из них 10 человек были спасены проходящим мимо судном.
Представитель Росморречфлота сообщил, что танкере взорвались пары нефтепродуктов. Танкер накренился, однако разлива нефтепродуктов не произошло.
В свою очередь в Минприроды РФ рассказали, что танкер разгрузился в порту «Кавказ» и направлялся в сторону Ростова-на-Дону. Тем не менее, вокруг места потенциального загрязнения установят боновые ограждения.
Московское межрегиональное следственное управления на транспорте СКР возбудило по факту взрыва на танкере уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».
В СКР сообщают, что взрыв произошел в результате возгорания взрывоопасной смеси груза, легковоспламеняющейся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.