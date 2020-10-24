Ученые выявили ухудшение умственных способностей после перенесенного COVID-19
По данным специалистов, переболевшие этим вирусом пациенты после выздоровления столкнулись с неврологическими проблемами и ухудшением умственных способностей
Английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона рассказали о последствиях заражения коронавирусной инфекцией. По их данным, переболевшие этим вирусом пациенты после выздоровления столкнулись с неврологическими проблемами и ухудшением умственных способностей.
Специалисты протестировали более 84 тысяч британцев, перенесших коронавирус в разных формах, на остроту памяти и когнитивные навыки с использованием Great British Intelligence Test. Ученые в исследовании также учитывали возраст, пол, уровень образования, сферу деятельности и хронические болезни.
Исследование показало, что инфекция негативно сказалась на способности людей понимать текст и смысл слов, а также решать различные задачи. При этом ученые не выявили значительного ухудшения способности запоминать числа, пространственной памяти и восприятия эмоций.
У пациентов с тяжелой формой коронавируса после выздоровления были выявлены более серьезные умственные нарушения, чем у остальных пациентов.
В свою очередь японские специалисты выявили такие последствия перенесенного COVID-19, как выпадение волос, одышку, слабость, кашель, нарушение обоняния и вкусовых ощущений.