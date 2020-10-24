Экологи нашли продукты распада ракетного топлива в водах Камчатки
Специалисты химфака МГУ обнаружили в пробах воды Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива - гептила. При этом специалист настаивает на том, что данный продукт мог оказаться в воде только техногенным путем
Специалисты химфака МГУ обнаружили в пробах воды Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива - гептила.
По словам эколога Георгия Каваносяна, судя по анализам, можно с уверенностью на 100% заявлять о том, что «исходное вещество, которое было в воде, - это гептил».
При этом специалист настаивает на том, что данный продукт мог оказаться в воде только техногенным путем. Например, через подземные потоки с военного полигона Радыгино попасть в воду океана и запустить механизм «красных приливов».
Напомним, скандальные экологические новости с Камчатки начали поступать в конце сентября этого года. Тогда в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная и других популярных у туристов местах были обнаружены изменения цвета и запаха воды.
Местные жители начали жаловаться на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение общего самочувствия. По данным СМИ, из-за загрязнения Тихого океана пострадали более пятидесяти человек.
Пострадали и местная флора с фауной. Соцсети буквально пестрели фотографиями и роликами с выброшенными на берег мертвыми животными. При этом, работники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе уничтожена практически вся кормовая база в виде донных организмов.
Версии случившегося выдвигались разные, в том числе, и утечка токсических веществ с объектов оборонного назначения, расположенных вблизи Авачинской бухты. Ряд этих объектов давно не эксплуатируется и находится в заброшенном состоянии.
А вот правоохранители, в частности Следственный комитет, придерживался версии природного загрязнения. В частности, предполагалось, что вода могла поменять свой цвет и запах из сильного цветения фитопланктона.