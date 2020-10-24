Директора космического центра «Восточный» задержали за подстрекательство к махинациям
В Амурской области задержан директор космического центра «Восточный» Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу
В Амурской области задержан директор космического центра «Восточный» Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.
Согласно материалам следствия, Роман Бобков подстрекал инспектора Минобороны России Дмитрия Фоминцева к подготовке фиктивных актов проверок о соответствии водозаборных сооружений на космодроме техническим нормам. Эти акты Бобкову были нужны, чтобы отчитаться о готовности объектов перед руководством госкорпорации «Роскосмос». В реальности же эти объекты готовы не были, что и пытался скрыть подозреваемый, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее силовики задержали инспектора Дмитрия Фоминцева. Его подозревают в подлоге и злоупотреблении полномочиями.
За выдачу фиктивных актов о проверке Роман Бобков обещал главному инспектору и его супруге трудоустройство в КЦ «Восточный» на должности с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц.
Следственный комитет оценил ущерб от деятельности г-на Бобкова в 500 млн рублей.
Космический центр «Восточный» является головной структурой по обслуживанию одноименного космодрома в Амурской области.