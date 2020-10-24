Вирусологи заявили, что Россию ждет «тяжелый год» из-за коронавируса
Сложная ситуация с коронавирусом в регионах растянется еще на полгода, а россиян ждет «тяжелый год». Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что вирусная активность будет продолжаться до апреля
Сложная ситуация с коронавирусом в регионах растянется еще на полгода, а россиян ждет «тяжелый год». Бывший заведующий лабораторией новосибирского центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что вирусная активность будет продолжаться до апреля 2021 года.
«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче», - отметил вирусолог, слова которого приводит Ura.ru.
В свою очередь директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил ТАСС, что заболеваемость COVID-19 в стране пойдет на спад не раньше февраля.
В декабре эпидемиологическая ситуация по коронавирусу должна стабилизироваться, а с февраля уже можно ожидать устойчивого снижения количества новых заражений.
Специалист также отметил, что пока в России не началась массовая вакцинация, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет.
По данным на утро 24 октября, в России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 497 167 человек.