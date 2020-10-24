Представитель ФК «Ахмат» ударил арбитра после матча со «Спартаком» в молодежном первенстве
В протоколе матча написано, что инцидент произошел после финального свистка. На поле вышли посторонние люди и «физически воздействовали на главного судью». Арбитра матча ударили в пах, а затем нанесли ему удары по ногам и толкали в спину
Представитель ФК «Ахмат» напал на арбитра Богдана Головко, который судил матч моложенной команды грозненского клуба с московским «Спартаком».
В протоколе матча написано, что инцидент произошел после финального свистка. На поле вышли посторонние люди и «физически воздействовали на главного судью». Арбитра матча ударили в пах, а затем нанесли ему удары по ногам и толкали в спину.
«Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», - отмечается в протоколе, который цитирует Sports.ru.
Представитель Российской премьер-лиги сообщил, что судью напал сотрудник «Ахмата». По данному факту будет проведено расследование.
Матч молодежного первенства России по футболу между «Спартаком» и «Ахматом» завершился вничью (0:0). Сейчас «Спартак» с 14 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, а «Ахмат» также с 14 баллами – третье место.