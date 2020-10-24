Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина арестовали по делу об убийстве
В пресс-службе суд сообщили, что Борис Левин подозревается в убийстве двух и более человек. При этом подробности дела не раскрывают ни в суде, ни в правоохранительных органах
Хорошевский райсуд Москвы арестовал бывшего вице-президента сети салонов сотовой связи «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве.
В пресс-службе суд сообщили РИА Новости, что Борис Левин подозревается в убийстве двух и более человек. При этом подробности дела не раскрывают ни в суде, ни в правоохранительных органах.
Издание TAdviser пишет, что Борис Левин сейчас является членом совета директоров банка «Реалист», которым руководит один из совладельцев IT-дистрибьютора Merlion. 21 октября в офисе дистрибьютера прошли следственные мероприятия. По данным TAdviser, руководителей Merlion задержали по делу об организации убийства.
В 2008 году Бориса Левина уже арестовывали по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. Фигурантом этого громкого дела был и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин. В январе 2011 года уголовное преследование бизнесменов было прекращено, однако Чичваркин предпочел уехать из России. Сейчас он проживает и занимается бизнесом в Лондоне.