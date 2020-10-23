Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем из-за тестов на COVID-19
Российские дальнобойщики устроили забастовку и прекратили въезжать в Китай через пункт пропуска «Пограничный» из-за требования делать тесты на коронавирус
Российские дальнобойщики устроили забастовку и прекратили въезжать в Китай через пункт пропуска «Пограничный» из-за требования делать тесты на коронавирус.
Глава профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов рассказал «Коммерсанту», что для въезда в Китай водителей грузовиков обязали предоставлять справки об отсутствии COVID-19. Однако в Приморье тесты на коронавирус делают целую неделю.
«Переезжаешь на китайскую сторону, а здесь опять делают тест, причем оперативно, в течение часа. Нередко говорят, что человек болен, и разворачивают назад. Грузовик не разгрузился, перевозчик несет убытки», - объяснил Куприянов.
Водитель большегрузов требуют организовать оперативное тестирование на COVID-19 прямо на границе. В забастовке участвуют около 500 грузовиков.
В Минздраве Приморского края пообещали, что в ближайшее время на пункте пропуска «Пограничный» появятся экспресс-тесты на коронавирус.