Bellingcat в ходе расследования отравления Навального выяснил, что Россия продолжает работать над химоружием
Группа Bellingcat совместно с изданиями Der Spiegel, The Insider и «Радио Свобода» провели расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального и выяснили, что в России продолжают разрабатывать и модернизировать химическое оружие
Группа Bellingcat совместно с изданиями Der Spiegel, The Insider и «Радио Свобода» провели расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального и выяснили, что в России продолжают разрабатывать и модернизировать химическое оружие. При этом официально российские власти уверяют, что полностью уничтожили все химическое оружие еще в 2017 году.
В расследовании говорится, что контролировало уничтожение химоружия Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, которое относится к войсковой части 70855 (Москва). Там же располагается научный центр «Сигнал», который формально занимается экспертизами различных химических веществ.
В центре «Сигнал» работают многие химики, изучающие ингибиторы холинэстеразы (к ним относится яд «Новичок»), а также специалисты по инкапсуляции - заключению молекул веществ в нанооболочку, позволяющую отсрочить их действие. Эти разработки позволили отсрочить и замаскировать действие «Новичка» в организме Алексея Навального.
Примечательно, что представители российской власти в качестве одного из аргументов своей непричастности к отравлению оппозиционера приводят заявления разработчиков «Новичка» о том, что этот яд несложно обнаружить, а выжить после его употребления невозможно. Кроме того, власти не разрешили экстренно вывезти Навального на лечение в Германию, а добро на его транспортировку дали только через два дня. Сам политик объясняет задержку перестраховкой отравителей, которые ждали, пока яд в его организме разложится и его нельзя будет обнаружить.
По данным участников расследования, процесс инкапсуляции запатентовало Минобороны РФ, а 27-й научный центр, получивший этот патент, находится на месте Вольского филиала института ГОСНИИОХТ, где был впервые синтезирован «Новичок».
Журналисты пришли к выводу, что предполагаемые отравители экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «Петров и Боширов» в интервью главреду гостелеканала RT Маргарите Симоньян говорили правду о том, что занимаются спортивным питанием. Одной из специализаций центра «Сигнал» является разработка БАДов, но их невозможно найти в открытой продаже.
Бывший сотрудник ОЗХО Марк-Михаэль Блум, который расследовал отравление «Новичком» Скрипалей, заявил, что инкапсуляция могла сыграть ключевую роль в отравлении Алексея Навального, так как из-за нее вещество сложнее обнаружить.
Расследователи также изучили госзакупки центра «Сигнал» и установили, что он активно сотрудничает с петербургским ГНИИИ военной медицины Минобороны. Его директор Сергей Чепур считается близким знакомым генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, которого Bellingcat называл руководителем одного из «солсберийских отравителей» Александра Мишкина.