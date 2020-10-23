В московском метрополитене ввели скидку на проезд в определенные часы
В московском метро на двух линиях Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовая) со 2 ноября в определенное время суток будет действовать скидка на проезд. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что скидка составит 50%
В московском метро на двух линиях Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовая) со 2 ноября в определенное время суток будет действовать скидка на проезд. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что скидка составит 50%.
Сниженный тариф на проезд будет действовать с открытия станций до 7:15, а также в период с 8:45 до 9:15. Например, при оплате банковской картой будет списано 22 рубля вместо 44. Скидкой пассажиры подземки смогут пользоваться до 2 июля.
Московские власти также обратили внимание на то, что скидка не распространяется на льготные проездные и бумажные билеты «Единый».
Цель эксперимента с введением пониженных тарифов на проезд в метро в определенные часы состоит в сокращении нагрузки на подземку в часы пик.