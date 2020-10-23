Партия Алексея Навального пожаловалась в ЕСПЧ на отказ в регистрации
Партия «Россия будущего» оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге на отказ Министерства юстиции России зарегистрировать организацию
Партия «Россия будущего» оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге на отказ Министерства юстиции России зарегистрировать организацию. О подаче жалобы сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.
С 2012 года оппозиционеры предприняли девять попыток зарегистрировать партию под «Народный альянс», «Партия прогресса», «Россия будущего». Однако во всех случаях Минюст отказывал Навальному и его сторонников в регистрации партии под разными предлогами.
Вячеслав Гимади сообщил «МБХ медиа», что в жалобе они заявили о нарушении статьи Конвенции о правах человека о свободе объединений и статьи протокола к Конвенции о праве на свободные выборы. Юрист отметил, что в России партия является избирательным объединением для участия в выборах и незаконный отказ в регистрации партии препятствует как членам партии, так и иным лицам, которые может партия выдвигать к участию в выборах.
ЕСПЧ может обязать Россию устранить нарушение конвенции, после чего Верховный суд должен будет пересмотреть решение по новым обстоятельствам. Гимади выразил надежду, что после вмешательства Страсбургского суда партия «Россия будущего» будет зарегистрирована, тем более, что недавно Минюст ликвидировал партию, которая в свое время украла название у партии Навального.