Елена Малышева посоветовала россиянам есть устрицы для профилактики коронавируса
Ведущая государственного Первого канала Елена Малышева назвала три «суперпродукта», употребление которых поможет снизить риск заражения коронавирусом COVID-19. В список таких продуктов она внесла печень трески, бразильский орех и устрицы
Ведущая государственного Первого канала Елена Малышева назвала три «суперпродукта», употребление которых поможет снизить риск заражения коронавирусом COVID-19. В список таких продуктов она внесла печень трески, бразильский орех и устрицы.
«Сейчас точно доказано, что коронавирусная инфекция, точно так же как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее течет у людей, у которых дефицит витамина D, дефицит цинка и дефицит селена», - написала Елена Малышева в своем Instagram.
Ведущая программы «Жить здорово» добавила, что для восполнения дефицита указанных веществ стоит чаще употреблять печень трески, устрицы и бразильский орех.
«Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин D, и цинк, и селен. Но в нашем списке только продукты суперчемпионы!», - отметила Елена Малышева.
Впрочем, советы ведущей государственного телеканала мало чем помогут большинству российских граждан и особенно пенсионерам, поскольку у них просто нет денег, чтобы питаться устрицами и бразильскими орехами. Зато сама Елена Малышева может есть устрицы хоть каждый день на завтрак, обед и ужин. Зарабатывает она настолько хорошо, что ее семья могла позволить себе купить роскошный особняк в американском Нью-Джерси и две квартиры в Нью-Йорке.