Фирмы отца нового замглавы Минцифры получили госконтракты на 1,1 млрд рублей
Компании Мухарби Черкесова, который является отцом чиновницы Бэллы Черкесовой, получили государственных подрядов на 1,1 млрд рублей за время работы его дочери в правительстве и администрации президента России
Компании Мухарби Черкесова, который является отцом чиновницы Бэллы Черкесовой, получили государственных подрядов на 1,1 млрд рублей за время работы его дочери в правительстве и администрации президента России. 23 октября Бэлла Черкесова была назначена на должность заместителя главы Министерства цифрового развития вместо Алексея Волина.
По данным «МБХ медиа», отец высокопоставленной чиновницы владеет ООО «Фирма Чесико» и ООО Фирма «Нартэкс». Первая компания с 2008 по 2018 год получила 35 государственных контрактов общей стоимостью 901,5 млн рублей, а вторая фирма получила 84 госконтракта на 209,7 млн рублей.
В ООО «Фирма Чесико» Мухарби Черкесову принадлежат 70% акций, а из числа собственников ООО «Нартэкс» он вышел в марте 2018 года. С того момента компания получила только 10 госконтрактов на общую сумму 8,4 млн рублей.
Указанные фирмы получали подряды от Минобрнауки, РУДН, МГИМО и МГСУ.
Бэлла Черкесова в Минцифре займется развитием медиаотрасли и интернета.