Московские власти оштрафовали за отсутствие защитных масок 46 тысяч человек
Московские власти с 1 сентября привлекли к административной ответственности за нарушение масочного и перчаточного режимов в общественных местах 46 тысяч человек. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на столичных чиновников
Фото: ТАСС
Московские власти с 1 сентября привлекли к административной ответственности за нарушение масочного и перчаточного режимов в общественных местах 46 тысяч человек. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на столичных чиновников.
назначили штрафы на общую сумму 230 млн рублей, но москвичи еще могут их обжаловать.
Напомним, что в Москве штраф за отказ надеть защитную маску и перчатки в транспорте и общественных местах составляет 5 тысяч рублей.
В середине октября Департамент транспорта столицы, который возглавляет Максим Ликсутов, предупредил, что отныне пассажиров без масок и перчаток вообще не будут пускать в транспорт.