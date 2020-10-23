Компания Аркадия Ротенберга возглавила рейтинг главных выгодополучателей от благоустройства Москвы
Компания «Мостотрест» одного из друзей президента Аркадия Ротенберга за 10 лет правления мэра Москвы Сергея Собянина стала основным получателем государственных подрядов от столичных властей
Компания «Мостотрест» одного из друзей президента Аркадия Ротенберга за 10 лет правления мэра Москвы Сергея Собянина стала основным получателем государственных подрядов от столичных властей. Об этом сообщает «Проект», который начал публикацию материалов в честь первого десятилетия со дня избрания Собянина мэром российской столицы.
Компания миллиардера Аркадия Ротенберга за 10 лет получила подрядов на 441,5 млрд рублей. В основном фирма занимается строительством трасс и развязок, а недавно получила контракт на строительство Сокольнической линии.
Второе место по объему госзаказов от московских властей занимает «Метровагонмаш», поставляющий вагоны для московского метро. Компания первую собянинскую десятилетку получила подрядов на 402 млрд рублей. Бенефициарами компании является «Трансмашхолдинг», в совет директоров которого входил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.
Тройку лидеров в рейтинге московских подрядчиков занимают компании «МИСК» (поставляет тротуарную плитку) и «АРКС» (занимается строительством ЦКАД и Северо-Восточной хорды). Они получили контракты общей стоимостью 286 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов «АРКС» получила с 2011 по 2015 год, когда она принадлежала миллиардеру Геннадию Тимченко - еще одному близкому другу президента Владимира Путина.
В 2016 году «АРКС» была куплена компанией «МИСК», основателем которой называют бизнесмена Геннадия Животинского. В нулевых годах он работал директором ОАО «Мосинжстрой».
В список основных получателей подрядов от мэрии Москвы также вошли «Ингеоком» (дорожное строительство и метро, бенефициар банк ВТБ), группа компаний ПИК Сергея Гордеева (строительство жилья), МСУ-1 (дорожное строительство, бенефициар семья бывшего чиновника стройкомплекса Москвы Александра Воронина через ГК ФСК), «Хартия» (утилизация мусора) младшего сына экс-прокурора Юрия Чайки Игоря Чайки.
В целом же за время правления Сергея Собянина госзаказ Москвы стал менее открытым, а среди подрядчиков стали оказываться непрозрачные компании. Кроме того, самые крупные контракты достаются только нескольким крупным компаниям, владельцы которых либо тесно связаны с мэрией, либо дружат с президентом, а также фирмам с тайными владельцами.