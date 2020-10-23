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Политика
«Крестовый поход» мэра Собянина
23 октября 2020, 12:56

Глава правительства уволил заместителя главы Минцифры Алексея Волина

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Чиновник работал в министерстве с 2012 года, курировал интернет и медиаотрасль

Глава правительства уволил заместителя главы Минцифры Алексея Волина

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Чиновник работал в министерстве с 2012 года, курировал интернет и медиаотрасль.

По официальной версии, Алексея Волина отправили в отставку по собственному желанию. Его место в Минцифре займет Бэлла Черкесова, которая ранее работала в администрации президента России.

Алексей Волин курировал проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, а также боролся с интернет-пиратством. При этом чиновник одним из первых признал невозможность заблокировать мессенджер Telegram, а также выступал против введения штрафов за неуважение к власти.

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