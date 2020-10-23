23 октября 2020, 12:56
Глава правительства уволил заместителя главы Минцифры Алексея Волина
Глава правительства Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Чиновник работал в министерстве с 2012 года, курировал интернет и медиаотрасль
Глава правительства Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Чиновник работал в министерстве с 2012 года, курировал интернет и медиаотрасль.
По официальной версии, Алексея Волина отправили в отставку по собственному желанию. Его место в Минцифре займет Бэлла Черкесова, которая ранее работала в администрации президента России.
Алексей Волин курировал проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, а также боролся с интернет-пиратством. При этом чиновник одним из первых признал невозможность заблокировать мессенджер Telegram, а также выступал против введения штрафов за неуважение к власти.