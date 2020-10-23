23 октября 2020, 12:44
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом
Российские парламентарии регулярно сдают тесты на коронавирус, и один из последних тестов Сергея Миронова оказался положительным. Депутат сообщил, что пока чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно
Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусной инфекцией.
Российские парламентарии регулярно сдают тесты на коронавирус, и один из последних тестов Сергея Миронова оказался положительным. Депутат сообщил, что пока чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился другой депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Народный избранник сообщил, что участвовал в испытаниях вакцины от COVID-19, но ему, скорее всего, досталось плацебо.