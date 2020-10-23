Меню
Общество
Мы разрушали, разрушали и наконец разрушили! Ура!
23 октября 2020, 11:59

В России зарегистрировали рекордное число новых заражений коронавирусом

В России число новых заражений коронавирусом за сутки выросло до рекордных 17 340 человек. Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии составило 1 480 646 человек

В России зарегистрировали рекордное число новых заражений коронавирусом
Фото: m.123ru.net

В России число новых заражений коронавирусом за сутки выросло до рекордных 17 340 человек. Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии составило 1 480 646 человек.

За минувшие сутки от осложнений скончались 283 коронавирусных пациента. Всего умерли уже 25 525 человек.

В Москве выявили 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 472, в Санкт-Петербурге – 710, в Нижегородской области – 366, в Свердловской области – 268, в Ростовской области – 299, в Красноярском крае – 259, в Воронежской области – 256, в Архангельской области – 263, в Алтайском крае – 204, в Бурятии – 207, в Крыму – 205, в республике Алтай – 219.

Материалы по теме
В российских аэропортах будут выявлять коронавирус у пассажиров по их кашлю
Мэр Праги Зденек Гржиба стал волонтером в одной из городских больниц
Глава российского Минздрава ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у члена его семьи
Сейчас на главной
«США не могут молчать»
антироссийские санкции
«США не могут молчать»
В США шестеро сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо Госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России
За Бундестаг
антироссийские санкции
За Бундестаг
Под санкции попали руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, офицер ГУ Генштаба Дмитрий Бадин и 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ)
«За свободу мысли»
премия сахарова
«За свободу мысли»
Европарламент объявил о присуждении белорусской оппозиции премии Сахарова 2020 года «За свободу мысли». Саму премию представителям белорусской оппозиции вручат 16 декабря в резиденции европейского парламента в Брюсселе
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсии до 2023 года
пенсии
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсии до 2023 года
Отчисления россиян в накопительную часть пенсии в размере 6% от их дохода заморозили еще в 2014 году, но тогда власти уверяли, что это лишь кратковременная мера. Однако с тех пор власти неоднократно продлевали заморозку
Авторская колонка
Обладает политическим нюхом
Такую белиберду мог придумать только Клишас – это вот прямо его работа, его хлеб. Как человеку недостойному, Клишасу такое только и сочинять. А Крашенинников – это хороший пример человека, у которого достоинство когда-то было, но потихоньку всё куда-то вытекло
Орехъ Антон
Российские авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей
авиакомпании
Российские авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей
АЭВТ обратилась в правительство с просьбой выделить средства из федерального бюджета на поддержку отечественных авиакомпаний во время пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока
Так кто и как «распилил» IT- бюджет ЦППК?
ЦППК
Так кто и как «распилил» IT- бюджет ЦППК?
7 октября 2020 года все центральные СМИ, и наше издание не исключение, сообщили о том, что сотрудники СК России провели обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании и нанесли визит по домашним адресам 20 частных лиц, представлявших компании-подрядчики
Российские гостиницы стали предлагать в аренду свои номера для работы на удаленке
гостиницы
Российские гостиницы стали предлагать в аренду свои номера для работы на удаленке
Работающие в Москве международные гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group предложили брать в аренду номеров в отелях под офисы для тех, кто работает в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса
Повышение НДФЛ для россиян с высокой зарплатой прошло первое чтение
НДФЛ
Повышение НДФЛ для россиян с высокой зарплатой прошло первое чтение
Депутаты Госдумы единогласно утвердили в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей
Депутат Госдумы принял участие в испытаниях вакцины «Спутник V» и заразился коронавирусом
вакцина от коронавируса
Депутат Госдумы принял участие в испытаниях вакцины «Спутник V» и заразился коронавирусом
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ, который принял участие в третьей фазе испытания российской вакцины от коронавируса, заразился COVID-19
«Сплошной цинизм и безразличие»
Норильский никель
«Сплошной цинизм и безразличие»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила «Норильский никель» Владимира Потанина в том, что компания «бесплатно арендовала» Норильск и превратила «город-сад» в «трущебы» с изношенной инфраструктурой
Ситуация выходит из-под контроля
нагорный карабах
Ситуация выходит из-под контроля
В Министерстве окружающей среды Армении сообщили, что ситуация с трупами погибших в результате военных действий «выходит из-под контроля». Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами
В мире
Папа Римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов
Глава римско-католической церкви папа Франциск выступил за легализацию однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо», который посвящен ему самому
«Спартак» оставили без зрителей
РПЛ
«Спартак» оставили без зрителей
Роспотребнадзор обязал московский «Спартак» провести без зрителей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в столице
Дело Шестуна: Как давили на свидетелей
александр шестун
Дело Шестуна: Как давили на свидетелей
Десятки СМИ написали тысячи статей о том, как в современной России выбивают показания. Пытки током, сажания на бутылки и прочие изощренно-извращенные методы проповедуются и никто не делает из этого большого секрета
«Аэрофлот» пошел на уступки
авиакомпании
«Аэрофлот» пошел на уступки
В официальном сообщении перевозчика говорится, что частично или полностью переоформить неиспользованный авиабилет можно в любое время до начала полета, а также сразу же (не позднее, чем через 30 минут) после времени вылета рейса, указанного в билете
Росздравнадзор проверит информацию о смерти ковидных пациентов в Ростове из-за нехватки кислорода
коронавирус
Росздравнадзор проверит информацию о смерти ковидных пациентов в Ростове из-за нехватки кислорода
Ведомство проведет проверку информации о гибели пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ
МВД раскроет данные злостных нарушителей ПДД
ГИБДД
МВД раскроет данные злостных нарушителей ПДД
Министерство внутренних дел России анонсировало появление открытой цифровой базы данных злостных нарушителей правил дорожного движения. В этот перечень будут вносить всех водителей-нарушителей – россиян и иностранных граждан