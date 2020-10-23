23 октября 2020, 11:59
В России зарегистрировали рекордное число новых заражений коронавирусом
В России число новых заражений коронавирусом за сутки выросло до рекордных 17 340 человек. Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии составило 1 480 646 человек
Фото: m.123ru.net
В России число новых заражений коронавирусом за сутки выросло до рекордных 17 340 человек. Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии составило 1 480 646 человек.
За минувшие сутки от осложнений скончались 283 коронавирусных пациента. Всего умерли уже 25 525 человек.
В Москве выявили 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 472, в Санкт-Петербурге – 710, в Нижегородской области – 366, в Свердловской области – 268, в Ростовской области – 299, в Красноярском крае – 259, в Воронежской области – 256, в Архангельской области – 263, в Алтайском крае – 204, в Бурятии – 207, в Крыму – 205, в республике Алтай – 219.