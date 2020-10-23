Глава ЦБ РФ вступилась перед президентом за арестованного топ-менеджера банка «Траст»
Участники встречи обсуждали «вечную» тему давления силовиков на бизнес, а дело топ-менеджера «Траста» было приведено в качестве очередного примера перехода корпоративного конфликта в уголовную плоскость
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время встречи Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вступилась перед президентом за исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Последний был арестован в начале октября по обвинению в мошенничестве.
Эльвира Набиуллина назвала Михаила Хабарова профессионалом, а его арест без предварительного разбирательства – «избыточной мерой», сообщает Forbes.
Участники встречи обсуждали «вечную» тему давления силовиков на бизнес, а дело топ-менеджера «Траста» было приведено в качестве очередного примера перехода корпоративного конфликта в уголовную плоскость.
Напомним, что исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова арестовали 9 октября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Хабаров якобы похитил 842 млн рублей у своего бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. Топ-менеджер «Траста» своей вины не признает.