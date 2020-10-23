Конституционный суд Польши запретил делать аборт в случае серьезных патологий развития плода
Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона от 1993 года, который разрешал делать аборты в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания
Конституционный суд Польши признал неконституционным положение закона от 1993 года, который разрешал делать аборты в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания.
Данное решение было принято голосами 11 судей Конституционного суда. Против выступили только двое, сообщает Polskie Radio.
Таким образом, КС Польши удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырех партий, в том числе от правящей консервативной партии «Право и справедливость», о запрете абортов из-за патологий развития плода.
Решение суда спровоцировало акции протеста в Варшаве. Люди митингуют около Конституционного суда и офиса партии «Право и справедливость».
Отметим, что в Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Отказ прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода означает фактически полный запрет абортов в стране, поскольку этим ранее аргументировали 98% от всех проведенных операций по прерыванию беременности.