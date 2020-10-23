Американские сенаторы потребовали от властей ввести санкции против России из-за отравления Навального
В США шестеро сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо Госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России
В США шестеро сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо Госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России. Новые санкции должны быть связаны с отравлением оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
Обращение к Майку Помпео и Стивену Мнучину подписали республиканцы Мит Ромни, Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.
Сенаторы отметили, что Алексея Навальный является «главным критиком» президента России Владимира Путина, а его расследования о высокопоставленных российских чиновниках «вдохновили поколения молодых россиян на мечту о стране, в которой господствует верховенство права и где обычный гражданин имеет право голоса». Авторы обращения также напомнили об отравленииСергея и Юлии Скрипаль, Владимира Кара-Мурзы и Александра Литвиненко.
«США не могут молчать, когда Россия пытается заставить замолчать оппонентов по всему миру», - заявили сенаторы.
Напомним, ранее из-за отравления Алексея Навального Евросоюз ввел санкции против замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.