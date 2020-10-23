В российских аэропортах будут выявлять коронавирус у пассажиров по их кашлю
Сотрудников российских аэропортов научат определять у пассажиров коронавирус по кашлю. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков
Сотрудников российских аэропортов научат определять у пассажиров коронавирус по кашлю. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
В беседе с РИА Новости Дмитрий Песков заявил, что уже сейчас в мире существуют определенные механизмы, которые мониторят звук кашля пассажиров. Например, в Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов. Аналогичные технологии есть и у российской компании, название которой не сообщается.
Такая система контроля позволит определить наличие коронавирусной инфекции на самой ранней стадии.
Дмитрий Песков надеется, что российская компания выведет свое решение на рынок в ближайшее время.
Ранее российские власти заявили о том, что выявлять COVID-19 у пассажиров аэропортов будут собаки. Добровольцев попросят протереть салфеткой кожу, после чего бросают ее в сосуд и относят собаке.