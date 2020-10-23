23 октября 2020, 10:10
Американский геофизический союз отказался публиковать статью российских ученых из-за санкций
Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (РАН)
Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (РАН). Отказ в публикации был аргументирован антироссийскими санкциями.
В американском географическом союзе заявили, что статья российских ученых под названием «Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием «научных работ, финансируемых правительством России и Минобразования как части правительства РФ», сообщает ТАСС.
В Российской академии наук заявили, что подадут жалобу на AGU в Национальную академию наук США.
Материалы по теме