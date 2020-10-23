Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста «омбудсмену полиции»
Адвокат правозащитника Александр Самухов сообщил, что суд первой инстанции не дал защите возможности ознакомиться с протоколом. В связи с этим адвокатом была подана жалоба
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на решение о продлении ему срока ареста.
Адвокат правозащитника Александр Самухов сообщил агентству ТАСС, что суд первой инстанции не дал защите возможности ознакомиться с протоколом. В связи с этим адвокатом была подана жалоба.
Основатель популярного у силовиков паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов был арестован в мае 2020 года. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, незаконном распространении порнографии группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета, двух эпизодах распространения порнографии (без группы лиц и сговора), клевете и восьми эпизодах оскорбления представителя власти.
Сам омбудсмен своей вины не признает и считает уголовное дело местью со стороны руководства МВД за его правозащитную деятельность.