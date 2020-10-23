Россельхознадзор пригрозил Азербайджану введением запрета на ввоз овощей и фруктов
Россельхознадзор не исключил введения временного запрета на ввоз в Россию овощей и фруктов из Азербайджана, если специалисты снова обнаружат в продукции «несвойственных для этой страны вредителей»
Россельхознадзор не исключил введения временного запрета на ввоз в Россию овощей и фруктов из Азербайджана, если специалисты снова обнаружат в продукции «несвойственных для этой страны вредителей».
Сельскохозяйственное ведомство «настоятельно рекомендовало» азербайджанским властям усилить контроль за продукцией, которая поставляется в Россию. Если специалисты Россельхознадзора вновь обнаружат вредителей в овощах и фруктах, то их ввоз будет запрещен, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что с начала 2020 года было зарегистрировано 76 случаев обнаружения карантинных организмов в импортируемой из Азербайджана растительной продукции (например, в помидорах нашли южноамериканскую томатную моль). Примечательно, что выявленные вредители не обитают в естественной для Азербайджана среде. В Россельхознадзоре подозревают, что данная продукция была произведена не в Азербайджане, а в других странах.