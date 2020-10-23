23 октября 2020, 07:58
В российский магазинах стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Так, iPhone 12 обойдется россиянам в 79990-94990 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, а смартфоны модели iPhone 12 Pro - от 99990 до 129990 тысяч рублей
В России 23 октября стартуют продажи новых смартфонов компании Apple - iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Так, iPhone 12 обойдется россиянам в 79990-94990 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, а смартфоны модели iPhone 12 Pro - от 99990 до 129990 тысяч рублей.
Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в продаже в российских магазинах только 13 ноября. При этом предзаказы на новые смартфоны открылись в полночь 21 октября.
Напомним, что все новые гаджеты поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G, которой в России пока нет.