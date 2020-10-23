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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
23 октября 2020, 07:46

Президент отправил в отставку «самого богатого» генерала ФСБ России

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемой должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, генерала армии Сергея Смирнова

Президент отправил в отставку «самого богатого» генерала ФСБ России

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемой должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, генерала армии Сергея Смирнова.

Решение об отставке Сергея Смирнова связано с достижением им предельного возраста для государственной службы. 12 октября генералу исполнилось 70 лет.

При этом сообщается, что официально указ президента об отставке генерала пока не был опубликован, а в Кремле данные сведения не прокомментировали.

Сергей Смирной занимал должность первого замглавы ФСБ в течение 17 лет. По итогам декларационной кампании за 2018 год он стал самым богатым генералом в службе. Его доход за 2018 год составил почти 84,7 млн рублей, что на 78,6 млн рублей больше его официального дохода за 2017 год.

Для сравнения, доход директора ФСБ Александра Бортникова за тот же период составил 11,3 млн рублей.

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