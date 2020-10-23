Власти Москвы заказали 159 импортных аппаратов ИВЛ на 44 млн рублей
Агентство по закупкам департамента здравоохранения Москвы закупило 159 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у компании «Медтроник», которая была основана в Америке. Стоимость госконтракта составляет 44,3 млн рублей
Агентство по закупкам департамента здравоохранения Москвы закупило 159 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у компании «Медтроник», которая была основана в Америке. Стоимость госконтракта составляет 44,3 млн рублей.
Согласно техническим характеристикам, указанным в тендерной документации, московские власти заказали портативные аппарата ИВЛ NEWPORT HT70 и аппараты для домашней вентиляции легких NEWPORT 560, сообщает «МБХ медиа».
Подрядчик должен будет поставить 129 устройств в Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, а еще 30 аппаратов должны быть установлены в Морозовской детской городской клиническй больнице.
Компания «Медтроник» основана в США в 1949 году, а ее штаб-квартира находится в Дублине. В России юрлицо компании — ООО «Медтроник» — было создано в 2010 году и принадлежит «Медтроник Холдинг Б. В.» и «Медтроник Б. В», зарегистрированным в Нидерландах.
Судя по всему, после пожаров в московской и петербургской больницах из-за возгорания российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», столичная мэрия решила перестраховаться и заказать импортное медицинское оборудование.