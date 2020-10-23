Власти Петербурга ввели дополнительные каникулы в школах из-за коронавируса
Вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что каникулы продлили с 26 октября до 8 ноября в целях профилактики сезонного гриппа и коронавирусной инфекции
Власти Санкт-Петербурга продлили еще на одну неделю каникулы в городских школах в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в северной столице.
Вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что каникулы продлили с 26 октября до 8 ноября в целях профилактики сезонного гриппа и коронавирусной инфекции.
«Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений», - отметила чиновница, слова которой приводит «Дождь».
Отметим, что в Петербурге в последнее время ежедневно регистрируют более 600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в городе заразились 54 668 человек, из которых 3 533 человека скончались.
Напомним, что в Москве власти также отправили школьников на двухнедельные каникулы, чтобы снизить темпы заражения коронавирусом. С 19 октября учащиеся начальных классов вернулись в школы, а учащиеся с 6 по 11 классы были отправлены на дистанционное обучение. За это время количество новых случаев заражений COVID-19 в Москве действительно немного снизилось.