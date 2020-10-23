В Великом Новгороде пассажир устроил стрельбу в автобусе из-за требования надеть маску
В правоохранительных органах города сообщили, что перевозчики могут обслуживать граждан только при наличии средств индивидуальной защиты, однако один из пассажиров ехал в автобусе без маски
В Великом Новгороде пассажир рейсового автобуса открыл стрельбу из травматического пистолета из-за требования надеть защитную маску.
В правоохранительных органах города сообщили, что перевозчики могут обслуживать граждан только при наличии средств индивидуальной защиты, однако один из пассажиров ехал в автобусе без маски. Сначала надеть защитную маску мужчину попросил кондуктор, а затем другой пассажир потребовал от него или надеть маску или выйти из автобуса.
Нарушитель масочного режима отреагировал крайне агрессивно, несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчина получил легкое ранение в ногу.
В отношении 36-летнего нарушителя масочного режима возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина задержан, сообщает ТАСС.