Власти Москвы предупредили Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru о штрафах за нарушение указа об удаленке
Мэрия Москвы направила в Сбербанк, банк ВТБ, «Российские железные дороги» и Mail.ru предупреждения о штрафах за нарушение указа Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса
Мэрия Москвы направила в Сбербанк, банк ВТБ, «Российские железные дороги» и Mail.ru предупреждения о штрафах за нарушение указа Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса и передаче властям личных данных этих сотрудников.
Предупреждения в указанные компании, большинство из которых являются государственными, направлены в связи с выявленным несоответствием между отчетами об организации удаленной работы и реальным положением дел в офисах, сообщает РБК.
Соответствующие письма были направлены от имени главы Департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина.
Ранее Сбербанк сообщил в мэрию Москвы о переводе на удаленную работу 9 956 своих сотрудников, «РЖД» - 13 168 сотрудников, Mail.ru – 3 233 сотрудников, а ВТБ – 11 632 сотрудников. Столичные чиновники считают, что часть этих сотрудников в реальности работает в офисах.
В Mail.ru Group заверили, что еще в марте перешли на удаленку, а в офисах работает минимальное число сотрудников. В Сбербанке заявили, что на дистанционную работу перейдут 70, а не 30% работников.