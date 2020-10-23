Контракты мэрии Москвы на поставку новых автозаков получила связанная с депутатом от «ЕР» фирма
Власти Москвы заключили два государственных контракта на поставку автозаков для городской полиции стоимостью 381 млн рублей с ООО «Завод автомобильных фургонов» (ЗАФ), в штате которого насчитывается всего семь сотрудников
Власти Москвы заключили два государственных контракта на поставку автозаков для городской полиции стоимостью 381 млн рублей с ООО «Завод автомобильных фургонов» (ЗАФ), в штате которого насчитывается всего семь сотрудников.
Победитель тендера связан с депутатом от «Единой России» Балахнинского муниципального района Нижегородской области Константином Дежурновым. При этом данная фирма стала единственным участником торгов, в результате чего госконтракты были подписаны без снижения цены, сообщает «МБХ медиа».
ООО «ЗАФ» зарегистрировано в городе Балахна Нижегородской области. На этом предприятии работают всего 7 человек. Примечательно, что завод не имеет даже собственного сайта, хотя с 2015 года получил государственные подряды на 1 млрд 107 млн рублей.
Адрес регистрации и номер телефона ООО «ЗАФ» идентичны данным предприятия ООО «Рускомтранс», который является одним из крупнейший заводов Нижегородской области. Половина «Рускомтранса» принадлежит Константину Дежурнову. До 2018 года ему также принадлежали 45% акций «ЗАФ».
Третий контракт на поставку автозаков для московской полиции стоимостью 109 млн рублей получило еще одно нижегородское предприятие — «СТ Нижегородец». Эта фирма также оказалась единственным участником аукциона.