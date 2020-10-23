Евросоюз ввел санкции против начальника ГУ Генштаба ВС России из-за кибератаки на Бундестаг
Под санкции попали руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, офицер ГУ Генштаба Дмитрий Бадин и 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ)
Евросоюз ввел санкции в отношении двух российских граждан и подразделения военной разведки, которых подозревают в причастности к кибератакам на парламент Германии (Бундестаг).
Под санкции попали руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, офицер ГУ Генштаба Дмитрий Бадин и 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).
По данным Евросоюза, Костюков в 2015 году руководил 85-м главным центром спецопераций, который создавал группы хакеров под названиями APT-28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm и Strontium. Дмитрий Бадин, по версии ЕС, причастен к краже документов из немецкого парламента. Ранее он был объявлен в международный розыск.
В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наличии у них серьезных доказательств причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы Бундестага в 2015 году.