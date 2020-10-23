Депутаты Госдумы проголосовали за введение нового штрафа для автомобилистов
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 22 октября приняли в первом чтении законопроект, который вводит новый штраф для автомобилистов. Речь идет о штрафе за неоплаченный проезд по платной трассе в размере 2500-5000 рублей
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 22 октября приняли в первом чтении законопроект, который вводит новый штраф для автомобилистов. Речь идет о штрафе за неоплаченный проезд по платной трассе в размере 2500-5000 рублей.
Для водителей легковых автомобилей штраф за отказ оплачивать проезд по платной дороге составит 2,5 тысячи рублей, а для водителя грузового транспорта – 5 тысяч рублей.
Данное нарушение планируется фиксировать при помощи стационарных комплексов.
Ранее в правительстве сообщили, что такие меры необходимы для дальнейшего ввода на платных трассах единой системы взимания денег за проезд по принципу free-flow (свободный поток). Автомобилистам в будущем не придется останавливаться на пунктах оплаты.
Вместо классических пунктов взимания платы за проезд с водителей будут установлены специальные рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют весь проезжающий транспорт. Устройства фиксируют номера машины, определяют класс автомобиля, а также определяют наличие транспондера. Водителю на оплату проезда дадут пять суток с момента выезда с дороги, сообщает Autonews.
Отметим, что сейчас за сбитый шлагбаум на пункте взимания платы водителей наказывают лишением водительских прав и административным арестом до 15 суток.