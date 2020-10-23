Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок за границу
«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный» - заявила Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок за границу на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом во многих странах.
«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный» - заявила чиновница, слова которой приводит РИА Новости.
Мария Захарова настоятельно рекомендовала россиянам «оценивать риски» и отказаться от путешествий за границу.
Заявление Марии Захаровом может быть связано с планами властей снова приостановить международное авиасообщение в связи с ростом заболеваемости, хотя официально российские власти заявляют, что вопрос закрытия границ даже не обсуждается.
Напомним, что весной во время действия жестких антикоронавирусных ограничений Мария Захарова раскритиковала россиян, которые «в долг» полетели за границу во время пандемии, а возвращать домой их пришлось государству. При этом власти сами без предупреждения остановили международное авиасообщение и закрыли сухопутные границы, не дав россиянам с обратными билетами на руках вернуться запланированными рейсами.
Официальный представитель МИДа также назвала поездку за границу «рискованным и ответственным мероприятием» и добавила, что для путешествий нужны деньги и связи. Простые же россияне с кредитами и небольшой зарплатой не должны отдыхать за границей, чтобы не оказаться в сложной ситуации в случае возникновения ЧП. Марию Захарову тогда жестко раскритиковали за то, что она поделила людей на «касты», хотя сама получает зарплату из денег налогоплательщиков.