22 октября 2020, 18:35
Депутата Мосгордумы от КПРФ приговорили к 4 годам условно по делу о мошенничестве
Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. По итогам разбирательства суд признал парламентария виновным в мошенничестве в особо крупном размере
Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве.
По итогам разбирательства суд признал парламентария виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Олег Шереметьев каждый месяц готовил и представлял в аппарат Госдумы документы о выдаче премии своему помощнику в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Следствии считает сведения, которые предоставлял депутат были ложными, что повлекло ущерб бюджету в размере 2 млн рублей.
Коллеги депутата Олега Шереметьева называли его уголовное преследование политически мотивированным и требовали закрыть дело.