22 октября 2020, 17:15
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в московском регионе
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на территории Московского региона. Диверсию готовил 21-летний уроженец Центральной Азии
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на территории Московского региона. Диверсию готовил 21-летний уроженец Центральной Азии.
Задержанный занимался подготовкой взрыва в одном из зданий органов государственной власти. После теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы примкнуть к террористическй группировке, сообщает «Интерфакс».
В ходе обысков силовики обнаружили тайник с компонентами самодельного взрывного устройства.