Мэр Праги Зденек Гржиба стал волонтером в одной из городских больниц
«Как и многие другие, я хочу предложить руку помощи в это непростое время. Люди в больницах сейчас нуждаются в нашей поддержке. Управление городом обеспечено. Продолжу участвовать в заседаниях кризисного персонала и горсовета», - сообщил мэр Праги
Мэр Праги Зденек Гржиба пошел волонтером в одну из больниц города, чтобы помочь медицинским работникам в лечении многочисленных коронавирусных больных.
«Как и многие другие, я хочу предложить руку помощи в это непростое время. Люди в больницах сейчас нуждаются в нашей поддержке. Управление городом обеспечено. Продолжу участвовать в заседаниях кризисного персонала и горсовета», - сообщил мэр Праги в Facebook.
Зденек Гржиба также отметил, что у него есть медицинская квалификация.
Мэр призвал жителей Праги, которые переболели коронавирусом сдавать плазму с антителами.
С 22 октября в Чехии действует повторный жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За последнее сутки коронавирусом в стране заразились 11 984 человека, что является рекордным показателем.