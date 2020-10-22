Российские власти предоставили экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену пожизненный вид на жительство
Российские власти предоставили пожизненный вид на жительство беглому экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена
Российские власти предоставили пожизненный вид на жительство беглому экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
«Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было», - сообщил юрист, слова которого приводит РБК.
Анатолий Кучерена также отметил, что Эдвард Сноуден пока не планирует подавать документы на получение российского гражданства.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ «пустил корни» в России, завел семью и нашел здесь работу.
Напомним, что в США Сноудена обвиняют в шпионаже из-за разглашения данных о методах слежки американскими спецслужбами за американскими гражданами и мировыми лидерами.